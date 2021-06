Investito da un’auto: grave quarantenne

Stava attraversando la strada, quando all’improvviso, è stato travolto da un’autovettura. Un quarantenne marocchino, è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118, e trasferito con l’elisoccorso in ospedale. L’incidente stradale si è verificato, questa mattina, in via Fonte Canali a Favara. Una donna alla guida di una Fiat Panda, nel percorrere l’arteria, ha investito in pieno l’immigrato.

E’ stata la stessa automobilista a chiamare il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Tenenza di Favara, un’ambulanza e l’elisoccorso. L’uomo in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, pare, che possa volontariamente essersi gettato sotto l’utilitaria. Anche se non c’è al momento nessuna certezza.