Investito da scoppio bombola, muore dopo cinque giorni di agonia

Cinque giorni fa era stato investito dallo scoppio di una bombola nella sua abitazione in via Nazionale a Falcone (Messina). Luca Minato, deejay di 35 anni, è morto nel centro grandi ustioni del Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Investito dalle fiamme che lo avevano avvolto, l’uomo era stato trasferito a Palermo in elisoccorso. La prognosi era riservata. Lo scoppio si era verificato alle 19.30 del 30 giugno. Minato dj/producer era molto conosciuto nel messinese, tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook..