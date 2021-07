Investito da anziano al Villaggio Mosè, ragazzo finisce in ospedale

Investito da un’auto, con alla guida un anziano ultraottantenne, mentre stava attraversando la strada. Un ventitreenne agrigentino è rimasto ferito. E’ accaduto nella serata di sabato, nei pressi di alcuni esercizi commerciali, lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Il pensionato era alla guida di una Opel Corsa, all’improvviso forse perché non l’ha visto, ha preso in pieno il pedone.

Quest’ultimo, dopo l’urto, è stato sollevato da terra, ed ha sbattuto contro il parabrezza della vettura, sfondandolo, per poi rovinare pesantemente sul selciato. Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato diversi traumi, anche gravi, in varie parti del corpo. Non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi.