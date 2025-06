E’ stata investita da una Fiat Panda in via Capitano Callea, a Favara, davanti ad un supermercato. Una pensionata favarese ultrasettantenne è rimasta gravemente ferita. Con ambulanza del 118 è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici ne hanno disposto il ricovero. La prognosi è riservata. I carabinieri della Tenenza di Favara, subito accorsi, hanno effettuato i rilievi per ricostruzione la dinamica dell’incidente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp