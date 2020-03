Investire sui bitcoin è rischioso? Ecco come difendersi

I tanti investimenti verso le monete virtuali e il crescente interesse suscitato da questo mondo non poteva che attirare anche l’attenzione dei cyber criminali, che si sono dedicati alla progettazione e alla realizzazione di numerose truffe in tale ambito. D’altro canto, le criptovalute ormai da tempo mettono a disposizione concrete opportunità di guadagno, ed è questa la ragione più importante della loro popolarità. Gli hacker con intenzioni malevole non si lasciano sfuggire l’occasione e approfittano della tendenza per sottrarre soldi alle proprie vittime. Questo non vuol dire, però, che si debba rinunciare a investire, anzi: se si ha timore di essere oggetto di un attacco hacker tutto quello che bisogna fare è essere più attenti, in modo particolare nel momento in cui ci si dedica all’acquisto delle valute digitali.

Come difendersi dalle truffe

C’è un solo modo sicuro per proteggersi rispetto alle frodi e ai tentativi di truffa: informarsi con costanza e rimanere sempre aggiornati. Prima di portare a termine una qualunque transazione è fondamentale raccogliere il maggior numero possibile di dati e approfondire la conoscenza della società da cui si sta comprando, così da evitare raggiri e inganni che potrebbero avere conseguenze decisamente gravi dal punto di vista economico.

Gli scambi di monete virtuali

La crescita delle criptovalute ha determinato una continua crescita delle transazioni online che riguardano le monete digitali. Chi è interessato ad acquistare una valuta digitale ha a disposizione due opzioni tra cui scegliere: la prima consiste semplicemente nel provvedere al pagamento in euro; la seconda comporta uno scambio con un’altra moneta virtuale di cui si è in possesso. Il problema è che su Internet sono diffusi tanti siti e programmi che mettono a disposizione servizi di scambio di criptovalute ma che sono fittizi e, quindi, truffaldini. Il rischio è di perdere il denaro qualora ci si ritrovi in un sito poco affidabile: i migliori per lo scambio e l’acquisto di monete virtuali sono Crittopia, Bittrex e Kraken, ma merita di essere menzionato in questa rassegna anche Coinbase.

La truffa dei prezzi

Camuffare i prezzi è un’attività compiuta dai criminali anche prima dell’avvento delle monete digitali: si tratta di una truffa che prevede di ingannare le vittime con offerte false (in questo caso di valute digitali). Per poter funzionare, questo raggiro non necessita del ricorso alla crittografia né di tecnologie di altro genere, per il semplice motivo che si tratta di una normale vendita fraudolenta.

Perché conviene investire nei bitcoin

Nel caso in cui si abbia in mente di investire nelle monete virtuali, è sempre preferibile puntare sui bitcoin piuttosto che su altre criptovalute, magari poco conosciute. Con i bitcoin, per esempio, la truffa dei prezzi camuffati non potrebbe essere messa in atto, dal momento che la sua valutazione è confrontata in oro o in dollari americani. È vero che il costo del bitcoin è un po’ più alto rispetto a quello di altre monete digitali, ma si tratta di un piccolo sacrificio da compiere pur di non correre rischi.

I software per il trading automatico