Investimenti sui porti, Tardino-Pagano: “Sì a nostro emendamento per Licata, ottimo risultato anche per Gela”

“Per Licata arriva un’occasione importantissima per la rinascita e lo sviluppo della città e del suo territorio, frutto del lavoro in silenzio e insistente della Lega di Matteo Salvini. È stato infatti approvato alla Camera un emendamento, a prima firma di Alessandro Pagano, per inserire il porto di Licata nell’elenco delle infrastrutture che usufruiranno di fondi secondo il decreto legge del 10 settembre scorso n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale e che a giorni sarà convertito in legge.”

Lo dichiarano Annalisa Tardino, eurodeputata siciliana della Lega Salvini Premier e Alessandro Pagano Vice Capogruppo della Lega Salvini Premier a Montecitorio che continuano: “La Lega ha sempre sostenuto che il porto di Licata aveva ed ha tutte le carte in regola per diventare uno dei pilastri dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, insieme con gli scali di Palermo, Trapani, Termini Imerese, Gela e Porto Empedocle. Siamo riusciti a non farci scappare questa opportunità unica, grazie a un costante lavoro che ci ha consentito di arrivare al risultato con il supporto bipartisan dei deputati delle Commissioni VIII e IX della Camera e il sostegno del nostro Vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. Stesso importante risultato per la città di Gela, che porta a casa una doppietta, con il riconoscimento del Porto Rifugio e del Porto Isola.

Ci sono ora le condizioni per l’intero territorio di rilanciare, sia dal punto di vista commerciale che turistico, i propri porti e farne un volano per l’economia locale, che versa in uno stato di profonda crisi economica, soprattutto a Licata, attualmente governata con approssimazione e senza alcuna visione del futuro. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a breve”.