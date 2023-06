Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione Micheal Adriani, 26 anni, di Porto Empedocle, per lesioni personali colpose gravi. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a dieci mesi di carcere. L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, il 27 maggio del 2021, a bordo di una Volkswagen Golf, investì un diciassettenne a bordo di uno scooter, per poi fuggire dalla zona. Il ragazzo fu soccorso dalla madre che passava di lì proprio in quel momento e che rimase con lui fino all’arrivo dell’ambulanza. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, finì in coma farmacologico ma piano piano si riprese.

Di Redazione