La Corte di Assise del Tribunale di Agrigento, presieduta dal giudice Alfonso Malato, ha inflitto la condanna a 14 anni e 6 mesi di reclusione a Luigi Lalomia, 77 anni, pensionato di Canicattì, per l’omicidio del consuocero Mario Vincenzo Lauricella, meccanico sessantenne, al culmine di una lite scaturita per il matrimonio in programma tra i figli mai del tutto digerito. L’imputato, difeso dall’avvocato Calogero Meli, era accusato anche del tentato omicidio della nuora. I giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione e concedendo le attenuanti generiche e hanno riqualificato i reati in omicidio preterintenzionale, per quanto riguarda la morte di Lauricella, e lesioni personali gravi per quanto riguarda la figlia.

La Corte ha altresì disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 35 mila euro in favore delle persone offese che si sono costituite parte civile rappresentate dall’avvocato Salvatore Amato. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato a 26 anni di reclusione. Alla base della tragica vicenda, un matrimonio programmato tra il figlio di Lalomia e la figlia della vittima. Il 30 maggio del 2021, a margine dell’ennesima discussione, la situazione degenerò. Il pensionato, a bordo di un Fiat Doblò, investì il consuocero schiacciandolo contro il muro del magazzino. Mario Vincenzo Lauricella in quell’occasione, prima di essere travolto dal mezzo pesante, riuscì a salvare la figlia spingendola fuori dalla traiettoria del veicolo. Il meccanico morì all’ospedale di Messina dopo un mese di agonia.