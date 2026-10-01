È caccia al pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha investito un 17enne per poi allontanarsi senza prestare soccorso. È accaduto nei pressi di via Gela, a Licata. Secondo quanto ricostruito, il minorenne si trovava alla guida del suo scooter quando sarebbe stato travolto dall’automobilista.

Il ragazzo, rimasto a terra dopo l’impatto, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I medici gli hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili in 45 giorni. Al via le indagini dei carabinieri per rintracciare l’automobilista che potrebbe essere denunciato anche per omissione di soccorso.

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