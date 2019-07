Investe bambino di 10 anni e fugge

Gli agenti di pubblica sicurezza appartenenti al Commissariato di Polizia di Canicattì guidato dal Vice Questore Cesare Castelli hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento una giovane ragazza del posto per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi ai danni di un bambino di 10 anni.

Tutto sarebbe avvenuto nella scorsa settimana a seguito di un incidente stradale avvenuto nelle vie del centro cittadino dove un bambino di soli 10 anni sarebbe rimasto vittima di incidente mentre percorreva una strada centrale della città del Parnaso con due amici non venendo nemmeno soccorso dall’automobilista.

Una volta partita la denuncia ne sarebbe scaturita un’intensa attività investigativa da parte dei poliziotti canicattinesi i quali in men che non si dica, nonostante i pochi elementi a disposizione, sarebbero riusciti ad individuare e denunciare la ragazza che alla guida dell’autovettura aveva investito il ragazzino e che, ammettendo le proprie responsabilità, avrebbe dichiarato di non essersi accorta della gravità dell’evento.

Per quanto riguarda il povero bambino, dopo essere stato ricoverato per tre giorni in ospedale in prognosi riservata per politraumi, adesso pare che si sia fortunatamente ripreso e stia bene.