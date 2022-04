Intronizzato Gerlando Lorenzano con la fascia Viola di Discepolo di Escoffier.

A Posillipo il 29 di Marzo ,presso Villa Lucrezio si è tenuto il capitolo dei Discepoli di Escoffier la quale sono stati intronizzati chef, maitre e sommelier nonché imprenditori dell’Horeca . Ognuno degli aventi diritto per requisiti presentati e per meriti hanno ricevuto dal direttivo regionale Campania,dai rappresentanti del direttivo internazionale la fascia di colore di pertinenza.

Il Cav maitre e sommelier Gerlando Lorenzano (FOTO) ha ricevuto la fascia viola come discepolo di Escoffier per l’opera svolta nelle divulgazione e nella crescita dell’enogastronomia e nella valorizzazione dei prodotti a chilometro zero Siciliani e non solo. Oggi Gerlando Lorenzano rappresenta ed è il referente della Nuova ospitalità Italiana denominata NOI associazione di categoria per la Sicilia occidentale, il che cozza a perfezione con la filosofia di Escoffier . Rappresenta il nuovo, la screscita e la comunicazione territoriale per tutti coloro che hanno sete di conoscenza. Ci ha detto che la sua è una missione nella valorizzazione di tutto ciò che si muove nella filiera. Come ha sempre sostenuto ed ha sempre dimostrato in tutti gli eventi che ha partecipato rappresentanto il territorio disponibile per tutti coloro che hanno a che fare con la filiera della ristorazione ed a tutti gli operatori interessati a fare squadra per crescere nell’ottica di sistema e nella filosofia del nuovo.