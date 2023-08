L’Associazione “Impronte” presenta un’esperienza all’insegna della cultura e del paesaggio mozzafiato del Monte Saraceno, con visita guidata, aperitivo panoramico, mostra d’arte a cura di Giovanni Romano e concerto di Alessio Bondì. L’evento è in programma il prossimo 4 agosto alle 17:45, nell’Area Archeologica di Monte Saraceno, a Ravanusa , e si chiama “Intramontabili Bellezze: Monte Saraceno”, un evento che promette di deliziare i sensi e lasciare un’impronta indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. Sarà una serata speciale, con il suggestivo scenario del Monte Saraceno al tramonto. L’evento mira a celebrare la storia e

l’arte di questo sito archeologico, nonché ad esplorare la sua ricca eredità culturale.

La serata inizierà con una visita guidata, durante la quale conosceremo i segreti nascosti e le meraviglie naturali del Monte Saraceno. Una vera e propria immersione nella bellezza

incontaminata di questa magica località. Successivamente, i partecipanti potranno godere di un aperitivo panoramico. Un momento perfetto per ammirare il panorama mozzafiato e condividere emozioni con amici e nuove conoscenze, immergendosi altresì nell’arte di Giovanni Romano che curerà la sua mostra artistica, rendendo così la serata ancora più speciale. Ma non finisce qui! La ciliegina sulla torta di questa serata sarà il concerto di Alessio Bondì, artista dalle note avvolgenti, noto per il suo talento unico nel fondere

sonorità mediterranee con influenze contemporanee. I suoi brani coinvolgeranno il pubblico in un vortice di emozioni, rendendo questa serata ancora più magica e memorabile.