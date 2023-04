Prodotti per intonacatrici: l’importanza di ricorrere a polmoni e viti professionali

Per effettuare un’intonacatura di tipo professionale è necessario ricorrere a strumenti e macchinari specifici, prima fra tutti l’intonacatrice.

Il funzionamento di questa macchina, capace di accelerare, semplificare e ottimizzare il lavoro, dipende dal giusto procedimento di montaggio dei singoli componenti, nonché da una corretta manutenzione.

Al fine di ottenere i migliori risultati e di evitare incidenti, è molto importante scegliere i giusti elementi, a partire dagli statori e dai rotori, noti anche come polmoni e viti, e sostituirli quando necessario.

Dove acquistare polmoni e viti di qualità

Quando sostituire viti e polmoni

Viti e polmoni sono tra gli elementi che si usurano più rapidamente durante l’utilizzo dell’intonacatrice.

Al fine di ridurne o almeno rallentarne il deterioramento, è necessario effettuare la spruzzatura dell’intonaco sulla superficie muraria in modo quanto più possibile continuativo, riducendo gli arresti. In questo modo è possibile limitare i picchi di pressione e allungare un po’ la vita di questi due componenti.

In caso di danni a statore o rotore, l’intonacatrice potrebbe non funzionare correttamente o bloccarsi.

Tra i problemi che potrebbero presentarsi rientrano:

Il blocco del rotore : in questo caso si potrebbe avere una mancanza di avvio del motoriduttore;

L’usura del gruppo statore-riduttore : se i due elementi risultano troppo danneggiati, si potrebbe verificare un rialzo del livello di acqua nella camera di miscelazione.

In entrambi i casi, sarà necessario procedere con la sostituzione o della sola vite o di entrambi i componenti.

Sostituzione ordinaria del gruppo statore rotore

Polmone e vite non devono essere sostituiti unicamente in caso di guasto o quando il macchinario presenta dei problemi.

Una corretta manutenzione dell’intonacatrice prevede infatti la loro sostituzione ogni 10 o 15 ore in caso di utilizzo con prodotti di tipo cementizio oppure ogni 35 o 40 ore se vengono utilizzati materiali gessosi.

Perché è importante scegliere componenti professionali

Acquistando viti e polmoni di qualità professionali, studiati per funzionare con il macchinario che si ha in dotazione, permette di migliorarne le performance, rendendo il lavoro ancora più veloce, nonché di evitare intoppi che potrebbero non solo rallentare o rovinare il lavoro, ma anche causare danni a persone o cose.

Prima di procedere all’acquisto, è importante consultare le schede tecniche dei prodotti e accertarsi della compatibilità con l’intonacatrice. In caso di dubbi, è preferibile chiedere aiuto all’assistenza clienti.

I principali vantaggi delle macchine per intonaco

La macchina per intonaco, se scelta con attenzione, può portare grandi vantaggi a professionisti e operai del settore edile. Non per nulla si tratta di uno dei macchinari maggiormente presenti nei cantieri edili.

Tra i principali benefici rientrano la rapidità nella preparazione dell’intonaco, il quale viene miscelato in modo automatico all’interno della vasca, e la precisione nell’applicazione, garantita dalla presenza di lance, pistole e ugelli di vario tipo.

Oltre a questo, un’intonacatrice di qualità consente di utilizzare diverse tipologie di intonaco, da quello a base di calce a quello con gesso o argilla, così da soddisfare tutte le esigenze lavorative.