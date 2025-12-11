In Sicilia sono stati sciolti per mafia 95 Comuni dal 1991 ad oggi (38 in provincia di Palermo, 19 in provincia di Catania, 9 in provincia di Agrigento, 8 in provincia di Trapani, 8 in provincia di Caltanissetta, 7 in provincia di Messina, 3 in provincia di Ragusa, 2 in provincia di Siracusa, 1 in provincia di Enna). In totale, nell’Isola si contano 913 atti di minaccia o violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali, dipendenti e funzionari degli enti locali.

Agrigento è tra le province italiane più colpite da atti di intimidazione contro amministratori e funzionari pubblici. I dati emergono da Avviso pubblico in occasione del convegno sulle strategie dell’anticorruzione promosso con Anci Sicilia. Dal 2010 al 2024, secondo il rapporto “Amministratori sotto tiro”, sono stati registrati 188 episodi nell’Agrigentino, un dato che colloca l’agrigentino al secondo posto in Sicilia dopo Palermo (223 casi) e davanti a Catania (103).

