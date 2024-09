Intimidazione a Caltabellotta: Tagliati 17 Ulivi nel Fondo Agricolo di una Docente e del Consigliere Comunale Corrao

Tagliati 17 alberi di ulivo in un fondo agricolo di proprietà di una docente e del marito Salvatore Corrao, consigliere comunale di Burgio. L’episodio, che appare come una chiara intimidazione, è ora al vaglio dei carabinieri, a cui la donna ha presentato formale denuncia. Il raid, avvenuto quasi certamente durante le ore notturne, ha colpito l’uliveto situato in contrada “Gargaruffo” nelle campagne di Caltabellotta. I responsabili, che difficilmente hanno agito da soli, si sono introdotti nel terreno e hanno abbattuto gli alberi, compromettendoli in modo irreparabile.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista investigativa sul movente, e una relazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per danneggiamento.

Il sindaco di Burgio, Enzo Galifi, ha espresso solidarietà alla famiglia Corrao, condannando l’episodio come un “vile atto intimidatorio”. “Gesti come questi, tesi probabilmente a minare la serenità e l’impegno delle istituzioni locali, non troveranno mai spazio nella nostra comunità,” ha dichiarato il primo cittadino. “A nome di tutta la cittadinanza, ribadiamo il nostro pieno sostegno al consigliere Corrao e riaffermiamo il nostro impegno nella difesa dei valori civili e democratici. Di fronte a simili atti, continuiamo a credere nei principi di giustizia e trasparenza che ci guidano”.