La conta alla rovescia è iniziata per l’attesissimo Festival del cinema di Agrigento – SicilyMovie! Organizzato dalla Southmovie e promosso dal Comune di Agrigento insieme al Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, questa ottava edizione si svolgerà per la prima volta in inverno, dal 28 al 29 Dicembre 2023, in collaborazione con la Valle dei Templi Film Commission. Guarda l’intervista esclusiva al direttore artistico Marco Gallo.

