Interventi di scerbamento in città, il sindaco chiede la collaborazione dei cittadini

Sabato scorso , 11 settembre, è stato effettuato il lavaggio della via Cesare Battisti. “Oggi avremmo dovuto scerbare la via Acrone- dice Micciché- ma le auto parcheggiate, nonostante il divieto di sosta ambo i lati precedentemente collocato, hanno creato molte difficoltà agli operatori e non hanno permesso di svolgere perfettamente gli interventi previsti.

Domani , 14 settembre, gli interventi di scerbamento saranno effettuati in via San Vito, a partire dalla chiesa e in via De Gasperi (sono stati collocati dieci segnali di divieto di sosta).

Mercoledì sarà la volta di via Luigi Surzo.

“Chiedo ai miei concittadini – dice il sindaco Franco Micciché- di collaborare e di lasciando libere le arterie.”