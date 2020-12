Semaforo guasto, interrogazione del consigliere Mario Fontana

Interrogazione del consigliere Mario Fontana su mancato funzionamento del semaforo tra viale Leonardo Sciascia e la via Alfredo Capitano.

Il consigliere comunale Mario Fontana presenta la sua prima interrogazione consiliare a risposta scritta con la quale, nello specifico, chiede chiarimenti in merito al mancato funzionamento dell’impianto semaforico sito nell’incrocio tra la S.S 115 e la c.da Cavaleri Magazzeni (via capitano).

L’inattività di tale impianto, spiega Fontana, “crea forti disagi agli automobilisti, i quali rischiano di andare incontro ad incidenti anche gravi a causa delle elevate velocità di circolazione ed in quanto trattasi di incrocio soggetto ad elevato traffico. Mi auspico – conclude Fontana – che in tempi rapidi, tale impianto, possa essere riattivato così da garantire la sicurezza degli automobilisti e anche, certamente, una circolazione fluida ed ordinata”. Nei giorni scorsi il comandante della Polizia Municipale, col. Gaetano Di Giovanni, aveva invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione all’incrocio tra il viale Leonardo Sciascia e la via Alfredo Capitano, nei pressi della rotatoria di Giunone. La ditta che gestisce i semafori in città ha infatti comunicato all’Amministrazione il guasto della centralina per cui, in attesa della sostituzione, il semaforo resterà lampeggiante sul giallo.