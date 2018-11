Interdittiva antimafia, Marco Campione si è dimesso

AGRIGENTO – Il Cda di Girgenti Acque Spa ha incaricato i propri legali di impugnare davanti al Tar della Sicilia l’interdittiva antimafia nei confronti della società che gestisce gli impianti in 27 comuni della provincia di Agrigento firmata nei giorni scorsi dal prefetto Dario Caputo. A confermarlo è stato o stesso presidente della società ,Marco Campione, che pur non volendo commentare il provvedimento nel merito, ha dichiarato: «Ho passato la vita a lottare contro il pizzo e la mafia con i fatti, denunce e testimonianze in tribunale, faccia a faccia con gli estortori». Successivamente si è appreso che Campione si è dimesso da presidente della Girgenti Acque.