Intensificazione serale delle corse ad Agosto

Anche quest’anno dall’1 al 30 agosto la TUA (Trasporti Urbani Agrigento) prolungherà fino a mezzanotte le corse urbane della linea 2 (Agrigento centro – San Leone – Le Dune – Villaggio Mosè). Il servizio sarà attivo fino alle 24. L’iniziativa della TUA e dell’Amministrazione comunale di Agrigento nasce per facilitare la mobilità di agrigentini e turisti verso le principali località balneari e commerciali della città e per ridurre, al contempo, il flusso automobilistico nelle ore serali.

Non è l’unica novità prevista: dal 10 al 30 agosto la TUA offrirà ai ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni la possibilità di viaggiare gratuitamente, dalle 20 alle 24, sui bus della linea 2. Un modo per incentivare nelle ore serali l’utilizzo del bus da parte dei giovani, un mezzo di trasporto più sicuro e affidabile rispetto ai ciclomotori.