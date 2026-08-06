Ha creato il caos nei pressi di alcuni locali di via Nazionale a Raffadali, poi all’arrivo dei carabinieri, infastidito dal controllo ha reagito con insulti e offese. Il protagonista del parapiglia, senza non poche difficoltà, è stato riportato alla ragione.

Si tratta di un ragazzo di Raffadali, maggiorenne da pochi giorni. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere dei reati di oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto inizio, poco prima dell’una della notte, quando il diciottenne avrebbe provocato fastidi. Da lì a qualche momento la situazione ha rischiato di prendere un’altra piega. Qualcuno si è rivolto al 112. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno bloccato il diciottenne.

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