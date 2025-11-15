Un quarantaduenne agrigentino è finito a processo con l’accusa di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa per aver insultato con la frase “zocc..” una content creator per adulti star della nota piattaforma “OnlyFans”. Lo ha stabilito il gip del tribunale di Agrigento, che ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura disponendo invece l’imputazione coattiva.

Il pubblico ministero, quindi, ha disposto la citazione diretta e il processo è stato fissato per il 9 luglio davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta. Il procedimento scaturisce dalla denuncia di Vittoria Marabotti, in arte “Shinra”, nota creatrice di contenuti per adulti. L’agrigentino, avrebbe dato della “zocc..” alla donna su Facebook. La procura aveva chiesto l’archiviazione ma il gip l’ha rigettata disponendo invece il processo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp