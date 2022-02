Insulta e minaccia di morte i carabinieri: denunciato ubriaco

Ubriaco si è scagliato contro l’arredo urbano, e alla vista dei carabinieri, ha iniziato ad inveire, e a minacciare di morte i militari dell’Arma, che cercavano di calmarlo. I carabinieri sono riusciti ad evitare danni, ma l’uomo s’è pure scagliato contro di loro, cercando di aggredirli. E’ stato bloccato. Protagonista un campobellese, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di ingiurie e minacce a pubblico ufficiale. Teatro del fatto via Giglia, a Campobello di Licata.