Installate due pensiline a Giardina Gallotti

A Giardina Gallotti installate due nuove pensiline per poter aspettare l’arrivo degli autobus al riparo dalla pioggia o dal sole. Le ha sponsorizzate Radio Vela che ha accolto una richiesta avanzata dal sindaco Franco Miccichè. “Per chi viaggia, infatti- dicono dal comune- aspettare l’autobus è spesso un’abitudine quotidiana. E aspettare alle intemperie non è certamente una cosa positiva e nessuno finora ci aveva pensato. Per questo il sindaco, ha chiesto e ottenuto queste pensiline, che confermano l’attenzione del sindaco per i quartieri periferici.”