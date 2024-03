Il locale non era in possesso del documento di valutazione dei rischi e in più aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Il titolare di uno studio dentistico di Licata è stato denunciato e multato. A fare l’ispezione i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Licata e agli ispettori del lavoro Sicilia.

Un quarantenne licatese, titolare dello studio dentistico, è denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenuto responsabile di redazione del documento di valutazione dei rischi privo di data certa e utilizzo del sistema di video sorveglianza privo di autorizzazione. Ai sensi di legge, in funzione delle irregolarità riscontrate, nei confronti del dentista sono state elevate ammende per un totale di 7.300 euro.