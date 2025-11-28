Allo Sciascia un convegno per educare, prevenire e costruire consapevolezza

Si è svolto questa mattina, nell’Aula Magna dell’Istituto Sciascia, il convegno promosso in collaborazione con AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati dedicato al tema della violenza sulle donne. Un’iniziativa che rientra nel percorso di didattica orientativa della scuola e che ha coinvolto gli studenti delle classi III, IV, VE, VL e VF, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su un fenomeno che richiede conoscenza, responsabilità e partecipazione attiva.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente, prof.ssa Giovanna Pisano, che ha ricordato come la scuola abbia il compito di informare, formare e prevenire, sottolineando l’importanza dell’educazione alle relazioni come strumento fondamentale per contrastare ogni forma di violenza di genere.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti gli avvocati Giorgia Parisi – consigliera AIGA Agrigento e moderatrice del dibattito – Antonio Bordonaro e Giuseppe Riso, che hanno offerto agli studenti una riflessione sul diritto alla difesa e sul tema del consenso, al centro del dibattito nazionale di questi giorni.

A portare ulteriori contributi sono state la dott.ssa Mariangela Genuardi, ostetrica e referente del Bollino Rosa, e le avvocatesse Felicia D’Amico, cofondatrice e coordinatrice del gruppo legale dell’Associazione Insieme a Marianna, e Nunzia Laino, consigliera e tutor della stessa associazione.

Uno dei momenti più intensi è stato il collegamento con Sara, vittima di violenza che ha trovato il coraggio di denunciare. La sua testimonianza ha richiamato l’importanza dell’autodeterminazione delle donne e della responsabilità che anche gli uomini devono assumere nel garantire rispetto, ascolto e protezione.

Un incontro fatto di parole, emozioni e consapevolezze, che esprime la cura dell’Istituto Sciascia nell’accompagnare i propri studenti in un percorso di crescita civile e culturale.

