Dopo il grande interesse suscitato dalle Passeggiate nella Girgenti di Pirandello, l’associazione Minerva Aps presenta “Inside Girgenti”, un nuovo progetto culturale dedicato alla scoperta e alla narrazione profonda della città di Agrigento. Il progetto è curato dallo scrittore Beniamino Biondi, che da anni lavora sul rapporto tra luoghi, memoria, scrittura e immaginari culturali. “Inside Girgenti” nasce con l’intento di andare oltre le forme tradizionali proponendo una serie di percorsi urbani narrativi, veri e propri walking urbani, in cui il cammino diventa uno strumento di conoscenza, ascolto e racconto. Non semplici itinerari, ma esperienze immersive che invitano a entrare nella città, ad attraversarla lentamente, lasciando che siano i luoghi a suggerire storie, connessioni e riflessioni.

Il cuore del progetto è il racconto della microstoria: episodi, eventi sociali, trasformazioni urbane, comunità e vicende quotidiane che hanno segnato Agrigento nel corso del tempo e che spesso restano ai margini della narrazione ufficiale. I luoghi diventano così chiavi di accesso a storie minori ma decisive, capaci di restituire la complessità di Agrigento come città mediterranea, attraversata da stratificazioni culturali, linguistiche e simboliche. I percorsi di “Inside Girgenti” si sviluppano principalmente nel centro storico, seguendo itinerari tematici che attraversano cortili, vicoli e spazi emblematici della, restituendo l’immagine di una Agrigento stratificata e complessa, come per l’Agrigento ebraica con la riscoperta di presenze, tracce e memorie a lungo rimosse, e il quartiere arabo, letto attraverso le sue eredità culturali e urbanistiche ancora visibili nel tessuto cittadino.

Accanto a questi itinerari, il progetto propone percorsi innovativi come “La Girgenti del Grand Tour”, che racconta la città attraverso lo sguardo e le narrazioni dei viaggiatori europei tra Settecento e Ottocento, mettendo in relazione descrizioni, aspettative e immaginari con la realtà dei luoghi. Altri cammini approfondiscono il rapporto tra spazio urbano, letteratura e vita culturale, seguendo le tracce lasciate da scrittori, intellettuali e protagonisti della storia sociale di Agrigento. “Inside Girgenti” si configura come un progetto culturale – rivolto esclusivamente ai tesserati di Minerva Aps – aperto e partecipativo per chi intende svolgere un’autentica vita associativa capace di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città e del suo territorio. Il calendario dei percorsi e degli eventi sarà comunicato nei prossimi giorni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp