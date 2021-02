Inserimento gratuito negli asili nido comunali

Nella attuale situazione di estrema difficoltà legata all’ emergenza pandemica da COVID- 19, il Comune di Agrigento intende venire incontro alle esigenze delle famiglie con bambini di età compresa nella fascia di età da 0 a tre anni, favorendo l’inserimento gratuito dei loro figli presso le strutture degli asili nido comunali.

Le iscrizioni potranno essere effettuate indistintamente presso l’asilo nido di via Esseneto o in quello del Villaggio Mosè, ove i bambini potranno frequentare, gratuitamente, per tutta la durata dell’anno scolastico in corso, seguiti da personale qualificato e preparato.

Coloro , invece, che hanno bambini/e già iscritti, nelle suddette strutture scolastiche, usufruiranno del rimborso delle rette ad oggi pagate .