Inquinamento ambientale, a giudizio ex commissaria Irsap

L’ex commissaria dell’Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita’ produttive), Maria Grazia Brandara, e’ stata rinviata a giudizio dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Pugliese, per inquinamento ambientale in concorso con Alberto Dondi, gestore del depuratore di Giammoro, a Pace del Mela (ME). Secondo il pm Matteo De Micheli, scrive il quotidiano La Sicilia che riporta la notizia, i due imputati non avrebbero gestito l’impianto secondo le regole “cagionando abusivamente una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile” del mare, in cui venivano riversati reflui “contaminati”. La prima udienza del processo si terra’ il 24 febbraio prossimo davanti il Tribunale di Barcellona P.d.G. in composizione monocratica. Maria Grazia Brandara e’ presidente dell’Industria siracusana acqua Ias e da sindaco di Naro guidera’ Consorzio agrigentino per la legalita’ che include anche i Comuni di Licata, Favara, Siculiana e Palma. E’ indagata, assieme, tra gli altri, all’ex governatore Rosario Crocetta e agli ex assessori regionali Linda Vancheri e Mariello Lo Bello, dalla Procura di Caltanissetta nella seconda tranche dell’inchiesta per corruzione all’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante. (ANSA).