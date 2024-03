Una tradizione radicata che attira visitatori da tutto il mondo. Al passaggio dell’ Ucraina applausi e cori da stadio Ucraina Ucraina

La 76ª edizione del Mandorlo in Fiore ad Agrigento è entrata nel vivo con la prima giornata di sfilate ed esibizioni. La manifestazione ha visto la partecipazione dei “Bambini del mondo”, che si sono ritrovati davanti al Municipio alle 10 del mattino. I gruppi, come da consuetudine, hanno sfilato lungo la via Atenea, ricevendo il primo abbraccio della città. Nonostante il forte vento che si è abbattuto su Agrigento nelle ultime ore, molte persone hanno comunque deciso di partecipare alla prima vera giornata della kermesse. La prima esibizione è prevista alle 12:00 in piazza Cavour. Nel pomeriggio, alle 16:00, è prevista nella stessa location l’esibizione dei gruppi folk regionali. Stasera, invece, alle 21:00, gli “I bambini del mondo” si esibiranno al Teatro Pirandello. Ecco i gruppi folk stranieri partecipanti al Festival internazionale del folklore: Albania, Camerun, Colombia, Corea, Ecuador, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Lettonia, Macedonia, Malta, Messico, Montenegro, Polonia, Romania, Russiyana (Compagnia di Danze Russe e di Carattere con sede a Milano), Serbia, Slovacchia, Spagna ed Ucraina.

76ª Edizione del Mandorlo in Fiore: Sfilate e Folklore ad Agrigento

È in corso la settantaseiesima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore. La manifestazione ha preso il via con una sfilata questa mattina per le vie del centro cittadino, partendo puntualmente come da programma. L’entusiasmo è palpabile mentre si preparano gli eventi più attesi della Kermesse. Durante la sfilata ovazioni per il gruppo dell’Ucraina. Ad aprire la sfilata un carro allegorico realizzato dai maestri di Sciacca. Durante la serata di sabato, al Teatro Pirandello, gli Agricantus hanno tenuto una coinvolgente esibizione. La festa proseguirà per tutta la settimana, con spettacoli teatrali ed esibizioni nelle vie e piazze della città.

La Festa del Mandorlo in Fiore è un evento di grande tradizione ad Agrigento, e ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo. Le interviste video e le immagini con il coordinatore della festa Carmelo Cantone Il video realizzato da Nino Ravanà

Ad Agrigento, la città dei Templi, si accende la magia della primavera con il profumo dei mandorli in fiore. Quest’anno, dal 9 al 17 marzo, saremo immersi in un vortice di colori, musica e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

Sfilate e Esibizioni: I gruppi folkloristici da quattro continenti sfileranno lungo la via Atenea, portando con sé la ricchezza delle loro culture. Dai balli alle melodie, ogni passo sarà un inno alla diversità. Concerti Etnici: Il Teatro Pirandello risuonerà di note etniche, unendo le anime di chi ama la musica di ogni latitudine. Sarà un viaggio sonoro senza confini. Il Carro Allegorico: Un tuffo nel passato! Rivivremo la tradizione con la riproposizione del carro allegorico durante le sfilate. Un omaggio alla storia e all’essenza della festa. L’Accensione del Tripode dell’Amicizia: Vicino al Tempio della Concordia, il fuoco dell’amicizia brillerà, unendo cuori e anime in un abbraccio universale. Il Tempio d’Oro: Il vincitore sarà proclamato, e il Tempio d’Oro sarà consegnato. Chi sarà il custode di questo prezioso simbolo? I Bambini del Mondo: La 21ª edizione di questo festival ci farà sorridere e commuovere. I piccoli ambasciatori di ogni nazione porteranno messaggi di pace e speranza. Fiaccolate e Parate: Le strade di Agrigento si illumineranno di fiaccole, mentre i gruppi partecipanti sfileranno con orgoglio e passione. Il Mandorlo in Fiore: Ogni petalo sarà un desiderio, ogni fiore un sogno. Lasciamoci avvolgere dalla bellezza di questa natura che si risveglia.

