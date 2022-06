Inizia l’ estate aumentano i consumi e aumentano i vantaggi per i tesserati

Con l’inizio della stagione estiva la concessionaria Acquaditalia di Agrigento del Villaggio Mosè, ha registrato un aumento dei consumi andando oltre i 20.000 litri di acqua ultrafiltrata erogata sia liscia che gasata. L’acqua erogata, è molto apprezzata dai tesserati, poiché è sicura e controllata garantita dalle analisi effettuate.Le analisi, possono essere scaricate in autonomia tramite QR code posto sul distributore, oppure richieste al punto informativo , i risultati analitici evidenziano ottime qualità organolettiche comparabili alle migliori acque in commercio. Inoltre i tesserati possono avere acqua gratuita grazie alle attività convenzionate che hanno sposato fin da subito il progetto regalando un litro di acqua ogni euro speso all’interno della loro attività e nello stesso tempo beneficiando dell’arrivo dei primi turisti tesserati stagionali. Dopo un’anno dall’installazione del distributore un’altra grande novità sarà disponibile per i clienti, che potranno trasformare i litri cumulati sulla loro tessera in buoni acquisto, da spendere nelle attività convenzionate , quindi ACQUA GRATIS E SPESA GRATIS PER I TESSERATI ACQUADITALIA.

L’acqua gratuita potrà essere ricevuta mostrando la tessera attiva presso le seguenti attività:

Pizzeria Sitari Sorce Family

Farmacia Sammartino Raimondo

Macelleria Centro Carne di Nobile Angelo

Centro benessere Centro Starbene

Centro assistenza tecnica Noe Tech

Royal Gran Forno di Bonfiglio – Russo

Ferramenta Ames

Ristorante – Pizzeria Doctor Fish

Macelleria di Enzo Taormina

Macelleria di Russo Salvatore

L’elenco aggiornato è scaricabile sui canali social di Acquaditalia oppure presso il distributore o cliccando sul seguente link http://lnnk.in/dqfK .

La selezione delle attività convenzionate continua, c’è ancora l’opportunità di entrare a far parte del virtuoso circuito Acqua Gratis anche stagionale per alcune categorie merceologiche, che scelgono di fidelizzare la propria clientela e acquisirne nuova premiandoli con un bene primario indispensabile.

L’iniziativa Plastic Free continua a dare dei risultati ambientali sorprendenti:

13.333 bottiglie in plastica in meno

1.067 kg di petrolio in meno

9.333 litri d’acqua per creare le bottiglie in plastica

21 kg idrocarburi in meno

13 kg di ossido di zolfo in meno

11 kg di ossido di azoto in meno

10 kg di monossido di carbonio in meno

1.227 kg di anidride carbonica in meno.

Il concessionario Acquaditalia Agrigento è presente tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 21.00 in viale Cannatello, 79 – Villaggio Mosè per l’attivazione delle tessere, per informazioni sull’utilizzo e sugli aggiornamenti delle attività che hanno aderito e delle nuove che aderiranno al circuito acqua gratis oltre ad informare delle nuove promozioni che partiranno dal mese di Luglio.