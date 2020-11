Inizia il corso per allenatori di football sala

AGRIGENTO. Anche ad Agrigento ci sarà la possibilità di conseguire il patentino di allenatore di primo livello “Coni” calcio da sala. Lo promuove la Federazione Italiana Football Sala. Il corso si terrà nella modalità on-line a partire dal 16 novembre, è organizzato in collaborazione col settore Formazione Opes Italia e prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna, al termine delle quali il candidato sosterrà un esame finale scritto per il Conseguimento della Certificazione Coni di primo livello di allenatore di Calcio da Sala (calcio a 5 indoor).

Il corso allenatori primo livello abilita per il settore giovanile, per l’attività promozionale e per l’attività regionale Fifs maschile e femminile. Il numero dei partecipanti sarà di un massimo di 25 corsisti. Il termine ultimo di iscrizione è martedì 10 novembre.

La Federazione Italiana Football Sala è un’associazione sportiva che si occupa di promuovere in Italia il football sala, calcio a 5 indoor o futsal giocato con il regolamento dell’associazione mondiale del futsal. Organizza tornei nazionali, internazionali e amichevoli per squadre e rappresentative nazionali e di club, eventi amatoriali e competizioni per diversamente abili. Inoltre, ha organizzato cinque volte (dal 1992 al 1996), il Trofeo Topolino, oltre che la Coppa del Mediterraneo (maschile e disabili) e il Mundialito Cup Tournament. Ha sede a Milano e l’attuale presidente è Axel Paderni, in carica dal luglio 2009. È l’unica federazione sportiva italiana riconosciuta dall’Amf e, quindi, l’unica autorizzata a utilizzare i marchi e i loghi internazionali.

In provincia di Agrigento, a rappresentare la Federazione italiana football sala è Michele Piazza. Questo sport con il passare degli anni ha assunto popolarità grazie a molti argentini che si sono trasferiti in Sicilia e ne hanno divulgato la sua pratica.