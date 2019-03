Inizia il Carnevale di Aragona: musica, canti e balli per le strade e le piazze

Il Comune di Aragona, presieduto dal Sindaco Giuseppe Pendolino, ha organizzato, in collaborazione con la locale Pro Loco, il Carnevale 2019, che inizia questa sera, sabato 2 marzo, con la prima di tante sfilate dei carri allegorici per le vie Salvatore La Rosa e Roma. Sarà presente anche il carro “Degustazioni” del gruppo “Scacciapensieri”. Sono previsti balli, musica e tanto divertimento per adulti e bambini. Il Carnevale di Aragona si concluderà il prossimo 6 marzo con l’esibizione in piazza Umberto I, alle ore 10, del gruppo colombiano “Carnival of Barranquilla”.