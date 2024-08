Un tris di spettacoli caratterizza la ripresa del cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo a partire dal prossimo venerdì 16 agosto, quando nell’antica cava del Giardino Botanico, con inizio alle ore 21:00, sarà di scena la “Rapsodia Pirandelliana” dell’autore e musicista Enzo Gambino. Con uno stile e una riproposizione originali di vari testi dello scrittore agrigentino, Rapsodia Pirandelliana è un’opera teatrale distaccata dai canoni estetici tradizionali, divertente e coinvolgente grazie all’uso di un singolare linguaggio (sia drammaturgico, che musicale) con il quale i personaggi si esprimono, assumendo atteggiamenti comici, bizzarri, grotteschi o, al contrario, impassibili e distaccati.

Testi, musiche originali e regia di Enzo Gambino, in scena insieme ai musicisti Sandro Sciarratta (1^ apparenza- contrabasso) e Rodolfo Pagano (2^ apparenza – pianoforte). A seguire sabato 17 agosto “La verità” e domenica 18 agosto “Radici di un mare aperto”, sempre con inizio alle ore 21, nel prosieguo di questa prima stagione teatrale che ha riscosso finora un grande apprezzamento da parte del pubblico per la qualità degli spettacoli che compongono il cartellone e la suggestione suscitata dall’antica cava del Giardino Botanico nel quale si svolgono, grazie all’iniziativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per migliorare l’offerta del turismo degli eventi.