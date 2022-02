Ingegneri: “Almeno 128 milioni di euro per gli enti locali e per i professioni del Mezzogiorno”

L’Ordine degli Ingegneri, dopo aver redatto, assieme a tutta la Rete delle Professioni Tecniche, un preciso emendamento alla Legge di Bilancio per l’assegnazione di somme da destinare alla redazione di progetti da parte di professionisti iscritti negli Albi, segnala agli Enti Territoriali (comuni, province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni) l’importante occasione da sfruttare entro il 15 marzo 2022, termine perentorio entro cui gli enti locali dovranno trasmettere le loro richieste di contributo. Nei mesi scorsi l’Ordine aveva preannunciato che sarebbero stati finanziati contributi per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. La norma di riferimento è il comma 53-bis, dell’articolo 1 della legge 160 del 2019. I compensi previsti nei quadri economici dovranno fare riferimento al “Decreto sull’Equo Compenso”, ossia al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. A tal proposito l’Ordine degli Ingegneri ricorda che la norma prevede la facoltà di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo da porre a base di gara del servizio e quindi della parcella. “La richiesta di contributo- spiega il presidente provinciale dell’ordine degli ingegneri di Agrigento- che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), può contenere fino a tre Codici Unico di Progetto (CUP) riferiti a “nuove” progettazioni. Per l’anno 2022 le risorse disponibili ammontano a 320 milioni di euro di cui almeno il 40 per cento delle risorse verrà destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.”