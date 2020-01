Infrastrutture, il viceministro Cancellieri incontra i sindaci dell’agrigentino

Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, sabato 18 gennaio ’20 alle ore 11 incontrerà presso la Prefettura di Agrigento i sindaci del territorio per un incontro finalizzato alla condivisione delle problematiche del territorio agrigentino e alla programmazione di interventi per migliorare la viabilità nella provincia che soffre un ritardo rispetto altri territori. L’incontro, fa seguito, al tavolo tecnico, convocato dal prefetto di Agrigento, Caputo, nei giorni scorsi alla presenza dei sindaci e dei sindacati. Quest’ultimi, ricordiamo, per il 25 gennaio, hanno organizzato una maxi manifestazione con tanto di sit in lungo le principali arterie di collegamento dell’agrigentino i cui lavori sono bloccati da tempo tanto da avere isolato sempre più l’intera provincia.