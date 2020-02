INFRASTRUTTURE: CANCELLERI VENERDI’ IN SICILIA, SOPRALLUOGHI IN CANTIERI DELL’AGRIGENTINO

T appa in Sicilia venerdì prossimo per il viceministro delle Infrastrutture. Giancarlo Cancelleri sarà nella provincia di Agrigento per una serie di sopralluoghi nei cantieri della statale 640, dell’ Agrigento Caltanissetta (chilometro 14), del ponte Petrusa, della galleria Spinasanta e di Akragas 1 e 2. I sopralluoghi seguono gli incontri in Prefettura ad Agrigento ad e al ministero delle Infrastrutture con i sindaci del territorio. “Continua a essere alta l’attenzione per questo territorio per velocizzare cantieri già avviati e accelerare le procedure di progettazione per nuove opere infrastrutturali”, spiega il viceministro. Durante i sopralluoghi saranno presenti il prefetto di Agrigento, i sindaci del territorio, i vertici di Anas, rappresentanti sindacali e don Mario Sorce, quale rappresentante della pastorale sociale dell’Arcidiocesi di Agrigento, Alle 9.30 è previsto un punto stampa al cantiere della statale 640 (inizio via Borremans, rotatoria per Santa Caterina Villarmosa).