INFRASTRUTTURE: CANCELLERI “A FINE 2021 PRONTA LA PALERMO-AGRIGENTO”

"Con Anas, CMC e le imprese affidatarie oggi nel cantiere di Bolognetta abbiamo fatto il punto riguardo i lavori della SS189". Lo ha detto il sottosegretario delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili Giancarlo Cancelleri. "Abbiamo preso – ha aggiunto – un impegno ben preciso con questo territorio: consegnare l'asse principale di quest'opera entro la fine del 2021, e cosi' sara'. Dei cinque semafori che rendono impossibile la viabilita' di questa strada gia' in questi giorni uno e' stato eliminato, a fine luglio finiremo alcuni lavori di riqualificazione e potremo toglierne altri due ed entro settembre a conclusione di una corposa apertura del tratto a doppia carreggiata potremo dismettere gli ultimi due. Ad ottobre ne rimetteremo uno per il periodo limitato ad alcuni lavori sugli incroci". "Sono determinato a concludere i lavori entro l'anno come promesso e verro' spesso a fare dei sopralluoghi con le autorita' locali e i responsabili dei lavori": cosi' il sottosegretario ha sottolineato come la sua "presenza costante sul territorio e' motivo di garanzia e controllo che i lavori non subiscano interruzione e sia possibile trovare soluzioni ad ogni problema che puo' emergere". "I tempi sono maturi – ha concluso – e dobbiamo dare risposte concrete non solo ai siciliani ma a tutti gli italiani".