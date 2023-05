Infrastrutture anche alla luce di Agrigento capitale della cultura, incontro di Confcommercio con Salvini

Lo sviluppo delle infrastrutture rappresenta un elemento di rilancio dell’economia soprattutto per le prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Confcommercio Agrigento ne vuole discutere e lo farà il prossimo 22 maggio, a partite dalle 16:30, nella sala Zeus del Palacongressi di Agrigento. A conclude i lavori sarà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Infrastrutture per il Commercio, il Turismo, le Persone”, questo il tema dell’incontro che vuole essere una riflessione progettuale e un dibattito culturale sul ruolo delle infrastrutture strategiche siciliane ed in particolare quelle della Provincia di Agrigento, alla luce della nomina della città dei Templi quale Capitale Italiana della Cultura 2025. Un focus che vuole essere l’avvio di un percorso di condivisione con gli attori chiave che operano sul territorio, al fine di tracciare una strategia di medio-lungo periodo per lo sviluppo del sistema infrastrutturale del quale è noto a tutti lo stato di arretramento da quello stradale e autostradale, a quello ferroviario, per permettere al territorio di essere competitivo e connesso.