Infortunio all’interno di azienda: ferito operaio

E’ caduto, procurandosi una ferita alla gamba destra all’interno di un’azienda dove lavora. Un operaio, trentatreenne, residente a Palma di Montechiaro, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ma per fortuna, non versa in pericolo di vita. L’incidente sul lavoro s’è verificato, l’altro giorno, all’interno di un capannone di un’azienda, in contrada “San Benedetto”, nella zona industriale di Agrigento.

I medici del presidio ospedaliero di contrada “Consolida”, gli hanno diagnosticato un brutto trauma al ginocchio destro, giudicato guaribile, salvo complicazioni, con una prognosi di una decina di giorni. Come impone la prassi i referti sono stati già trasmessi alle forze dell’ordine, all’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, all’Inail e all’Ispettorato del lavoro, che dovranno effettuare tutte le verifiche del caso.

Oramai non passa settimana, in provincia di Agrigento, che non si verificano infortuni sui luoghi di lavoro, più o meno gravi. Un dato oggettivamente allarmante. Rispetto all’anno scorso sono in aumento. Per la prevenzione, così pure per garantire, e fare rispettare la sicurezza nei posti di lavoro, da tempo i carabinieri del Nil, hanno intensificato i controlli.