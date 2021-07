Infopoint Porta di Ponte, La Gaipa: “Sia rivalutato il provvedimento di recesso”

In merito al recente provvedimento del Commissario del Libero Consorzio Comunale con cui l’ente recede dal contratto con il Comune di Agrigento per la gestione dell’Infopoint turistico fi Porta di Ponte interviene l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. “L’accordo, che non implica alcuna spesa per i due Enti pubblici, – afferma La Gaipa – garantisce l’accesso a informazioni di ogni genere sia ai visitatori che ai cittadini e assicura un importante servizio alla comunità.

Decidere adesso di chiudere il punto informativo in una fase di ripresa del turismo e dell’economia significa ridurre i servizi di informazione turistica e culturale”. Il Distretto Turistico, impegnato nella promozione del comparto turistico e della filiera economica, chiede quindi al Commissario del Libero Consorzio di rivalutare il provvedimento, che rischia tra l’altro di compromettere anche il futuro dell’Officina delle tradizioni popolari, divenuto ormai luogo del cuore del Fai.

“In questo momento di ripresa economica del territorio – conclude La Gaipa – auspichiamo che, come la parte privata, anche la parte pubblica possa agire perché si possa raggiungere il miglior risultato possibile per l’intero tessuto economico e sociale”.