Infopoint gestito dalla proloco, c’è la delibera

Un infopoint turistico sarà attivato nell’ex collegio dei Filippini di Agrigento e sarà gestito dalla Proloco. La nuova struttura di assistenza turistica è stata deliberata dalla giunta comunale che ha dato mandato al dirigente, Antonio Insalaco, di stipulare e sottoscrivere l’atto di accordo” tra il Comune e la Proloco di Agrigento, per la gestione e l’organizzazione di un Info Point da realizzarsi sotto la direzione del Dirigente del settore Turismo e Cultura. “Appare opportuno- si legge nella delibera- procedere alla stipula di una convezione che abbia come finalità la reciproca collaborazione per tutte le azioni attinenti la promozione turistica della città, compresa la divulgazione del materiale informativo messo a disposizione dall’Assessorato al Turismo del Comune di Agrigento e da ulteriori soggetti pubblici presenti sul territorio. La Legge Regionale n.10 del 05/09/2005 riconosce le Pro Loco- si legge ancora- come “associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica locale delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche delle località in cui operano”.