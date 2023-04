Infiorosa 2023. A Favara completati i tappeti floreali.

Rimarranno visibili e visitabili per tutta una settimana all’interno del Castello Chiaramonte di Favara i due tappeti floreali realizzati dai Maestri infioratori di Noto, nell’ambito della prima edizione di INFIOROSA – la prima infiorata artistica a Favara – Festival dei Fiori e del Wedding. Uno dei due tappeti floreali ritrae l’immagine dello stemma comunale della città di Favara, l’altro invece, a forma circolare riporta l’immagine della Triscele, conosciuta comunemente anche come Trinacria o Triquetrasi (la raffigurazione di un essere mitologico con tre gambe), simbolo della Sicilia. Due giorni di intenso lavoro per i maestri infioratori di Noto che con i due tappeti appena ultimati stanno regalando a tutti i visitatori una vista magnifica. Con l’infiorata di Infiorosa 2023, a Favara è giunto per la prima volta un assaggio della loro arte tramandata da generazioni. Nel pomeriggio di sabato 15 aprile a loro si era unita pure la stessa organizzatrice, Antonella Airò, che ha festeggiato così pure il suo compleanno. Ha dato il suo contributo nel completamento del tappeto che ritrae la Trinacria.