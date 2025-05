Un incendio ha danneggiato tre autocompattatori utilizzati per la raccolta dei rifiuti. È accaduto nella tarda serata di ieri, a Lampedusa, precisamente all’interno del Ccr, l’ex discarica comunale di contrada “Imbriacola”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento isolano.

Le cause del rogo non sono ancora chiare. Tutte le ipotesi investigative sono al vaglio dei carabinieri della locale Tenenza. In mancanza di certezze tutte le ipotesi investigative restano valide: dall’atto doloso al fatto accidentale.

