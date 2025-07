Un incendio ha devastato un’auto e danneggiato una seconda vettura, parcheggiate una vicina all’altra, in via delle Conifere, nell’abitato di Sciacca. E’ successo ieri notte. A fuoco una Kia Sportage, di proprietà di un pensionato 79enne, poi le fiamme si sono propagate ad una Hyunday 120, appartenente ad una operaia di 56 anni.

Sono stati alcuni residenti a lanciare l’Sos al 112. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme.

Durante il sopralluogo pompieri e militari non hanno rinvenuto residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati parlando di cause ancora in fase di accertamento. Tutte le ipotesi restano valide dall’azione dolosa al fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito.

