Inferno di fuoco, distrutta panineria ambulante

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio di un furgone adibito a panineria, di proprietà di un venditore ambulante licatese. Il mezzo era parcheggiato in Corso Argentina, a Licata. L’allarme al 112 è stato lanciato nel corso della notte tra lunedì e ieri.

Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento il mezzo era avvolto dalle fiamme. I soccorritori senza perdere altri secondi preziosi sono riusciti a crearsi un “passaggio” tra le fiamme, trascinando via alcune bombole del gas, pronte a deflagrare.

I vigili del fuoco hanno evitato un’esplosione che avrebbe potuto provocare ingenti danni all’area circostante. Nella zona, infatti, c’erano diversi gazebo e stand. Il fuoco ne ha distrutti due, tutti gli altri si sono “salvati”, grazie al provvidenziale e tempestivo intervento degli uomini antincendio.

Il furgone è stato ridotto a carcassa annerita. Nella zona accorsi i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno avviato le indagini. Nell’area interessata non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, o altri elementi come bottigliette o contenitori. In mancanza di certezze tutte le ipotesi restano valide.