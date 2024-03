Un incendio ha ha devastato due autovetture, appartenenti al marito imprenditore e alla moglie, nel centro di Montallegro. A fuoco una Ford Focus e una Ford Ranger. Le due automobili si trovavano parcheggiate, in corso Vittorio Veneto, a poca distanza l’una dall’altra. A dare l’allarme al 112, l’altra sera, sono stati alcuni residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. Vigili del fuoco e carabinieri hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di benzina, né bottiglie o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. La Procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda. Sulle cause del rogo non filtrano indiscrezioni.