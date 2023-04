Inferno di fuoco, carbonizzato capannone

Un incendio una devastato un capannone, con all’interno almeno due veicoli, e poi legna, macchinari, rifiuti e sostanze chimiche, accanto a un mobilificio di via Caltanissetta, nei pressi della strada provinciale 19, a San Biagio Platani. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti di Santa Margherita Belice e Cianciana. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso d’accertamento, sono state spente dopo circa due ore. Nessuno è, per fortuna, rimasto ferito. Ma i danni alla struttura sono stati ingenti. I carabinieri della Stazione cittadina hanno avviato l’attività investigativa per chiarire le cause del rogo.