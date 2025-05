Le fiamme sono divampate tra le sterpaglie a ridosso della strada statale 115 e, in poco tempo, si sono propagate, mentre il fumo ha invaso l’arteria creando scarsa visibilità. Almeno tre case di campagne e una azienda agricola hanno rischiato grosso. Davvero tempestivo e provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno evitato gravi conseguenze.

E’ accaduto nella tarda serata di martedì nei terreni di fronte la via Enrico La Loggia. Le fiamme si sono estese fino ad arrivare alla via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Tanta paura tra i residenti e gli automobilisti in transito lungo la statale. Qualcuno potrebbe avere appiccato il fuoco all’erba secca dalla parte della stradina che porta proprio alla via La Loggia.

I vigili del fuoco, una volta giunti con 4 mezzi sul posto, hanno prima circoscritto il rogo, e dopo alcune ore, lo hanno domato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp