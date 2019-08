Inferno di fuoco a valle di Agrigento. Canadair in azione. VIDEO

Da oltre due ore 4 canadair dei vigili del fuoco e un elicottero della forestale, con continui lanci di acqua, stanno cercando di circoscrivere un vasto incendio divampato nel bosco di contrada Fondacazzo, spingendosi fino nei pressi della galleria di Santa Lucia. Un inferno di fuoco che sta impegnando via terra tre squadre dei vigili del fuoco e due della forestale. Nelle vicinanze ci sono diverse case di campagna. Disagi per la circolazione stradale, in quanto il fumo ha invaso alcune trafficate arterie.